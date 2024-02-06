Malcolm X kimdir?

Malcolm X, gençlik yıllarında suçla tanıştı ve bir süre hapishanede kaldı. Hapishanedeyken İslam'a ve siyah haklarına olan ilgisi artmış, kendisini eğitti ve Müslüman oldu. Hapishanede geçirdiği yıllar, onun düşünce yapısını derinleştirmiş ve kendisine yeni bir kimlik kazandırmıştır.
NOI (Nation of Islam) adlı siyah Müslüman örgütüne katılan Malcolm X, örgütün etkili bir üyesi haline geldi ve siyah hakları için mücadele etti. Ancak, örgüt lideri Elijah Muhammed ile aralarında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu örgütten ayrılmış ve daha ılımlı bir İslam anlayışı benimsemişti.
Malcolm X, beyazların ırkçı tutumlarına ve siyahların maruz kaldığı zulme karşı sert bir şekilde çıkmış ve siyahların kendilerini savunmaları gerektiğini savunmuştu. Ancak, sonraki yıllarda düşüncelerinde değişiklik olmuş ve beyazların da insan olduğunu ve ırk ayrımcılığına son verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Hayatı boyunca etkili konuşmaları ve mücadelesiyle tanınan Malcolm X, 1965 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ancak, fikirleri ve mücadelesi hala günümüzde etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.