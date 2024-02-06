Malcolm X kimdir?

Malcolm X, gençlik yıllarında suçla tanıştı ve bir süre hapishanede kaldı. Hapishanedeyken İslam'a ve siyah haklarına olan ilgisi artmış, kendisini eğitti ve Müslüman oldu. Hapishanede geçirdiği yıllar, onun düşünce yapısını derinleştirmiş ve kendisine yeni bir kimlik kazandırmıştır.

NOI (Nation of Islam) adlı siyah Müslüman örgütüne katılan Malcolm X, örgütün etkili bir üyesi haline geldi ve siyah hakları için mücadele etti. Ancak, örgüt lideri Elijah Muhammed ile aralarında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu örgütten ayrılmış ve daha ılımlı bir İslam anlayışı benimsemişti.

Malcolm X, beyazların ırkçı tutumlarına ve siyahların maruz kaldığı zulme karşı sert bir şekilde çıkmış ve siyahların kendilerini savunmaları gerektiğini savunmuştu. Ancak, sonraki yıllarda düşüncelerinde değişiklik olmuş ve beyazların da insan olduğunu ve ırk ayrımcılığına son verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Hayatı boyunca etkili konuşmaları ve mücadelesiyle tanınan Malcolm X, 1965 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ancak, fikirleri ve mücadelesi hala günümüzde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi