Cömertoğlu’ndan 6 Şubat depremi ve Miraç Kandili Mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ”

Cömertoğlu 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu şekilde konuştu:

“Milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız, derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 6 Şubat Depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat Depremleri, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çok acı bir şekilde hatırlatmıştır. Meydana gelen depremler, ülkemizde yaşanan afetlerin ilki değildi ve sonuncusu da olmayacak. Aradan geçen zaman içerisinde yaşanan farklı ölçekli depremler bunu açık bir şekilde göstermektedir. Depremin sonuçları itibariyle büyük afetlerdir. Ancak gerekli önlemler alınırsa yaşanan kayıpların önüne geçilebilir. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemiz de her bakımdan olası depremlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Aynı durum Arapgir için de geçerlidir. Arapgir deprem riski taşıyan ilçeler içerisinde yer almaktadır. Bu bilinçle Arapgir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz tarihten bu yana depreme karşı önlem almak amacıyla kapsamlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız hazırlıklar ile can ve mal kayıplarımızı en düşük seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. İlgili kurumlar ile işbirliği içerisinde projeler hazırlıyor, hem çocuklarımıza hem de yetişkinlere teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Umarım bir daha büyük çaplı depremler yaşanmaz. Ama yaşanabilecek en kötü durum karşısında bile hazırlıklı olmalıyız. Unutulmamalıdır ki; deprem değil, bilinçsizlik ve tedbirsizlik öldürür. Bu düşüncelerle 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum”

“TÜM İSLAM ÂLEMİNİN MİRAÇ GECESİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, tüm İslam Âleminin Miraç Kandilini kutlayarak, “Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu büyük felaket, depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimizin kalbinde tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaydeden vatandaşlarımıza bu mübarek günde Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin üzüntüsünü paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, Miraç Kandili feyz ve bereketi ile birliğimizi, beraberliğimizi, 6 Şubat sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı daim kılsın diye dua ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği miraç hadisesinin yıl dönümünü en güzel şekilde idrak edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah’tan Miraç Kandili’nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum ve mağdur kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu belirtiyor, zulmün karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni bir kez daha en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN