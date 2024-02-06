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2024 Berat Kandili ne zaman?

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Berat Kandili, İslam aleminde önemli bir gecedir. Bağışlanma ve tövbe ile ilişkilendirilen bu özel gece, Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanır. Peki, 2024 yılında Berat Kandili ne zaman?

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2024 Berat Kandili ne zaman
2024 Berat Kandili ne zaman
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Müslümanlar için manevi anlamı büyük olan Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Diyanet'in kandil takvimine göre belirlenen bu gece, bağışlanma ve tövbeyle dolu bir ibadet atmosferine sahne olacak. İslam aleminde Regaib ve Miraç'ın ardından Ramazan ayına girilmeden önceki üçüncü önemli gün olan Berat Kandili, dualarla ve ibadetlerle dolu geçirilecek.

2024 Berat Kandili ne zaman?

24 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELMEKTE

Berat Kandili, İslam dünyasında son derece önemli bir gecedir. Arınma, bağışlanma ve tövbe gibi kavramlarla ilişkilendirilen bu özel gece, Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanır. 2024 yılında, Müslümanlar için bu manevi öneme sahip gecenin tarihi 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmekte.

2024 Berat Kandili ne zaman?

Diyanet'in kandil takvimine göre belirlenen bugünde, inananlar ibadetlerini yoğunlaştırarak dualar ederler ve manevi anlamda arınma sürecine girerler. Regaib ve Miraç gecelerinin ardından gelir ve Ramazan ayına girilmeden önceki son kandil olarak kabul edilir. Berat Kandili, dualarla, tövbelerle ve ibadetlerle dolu geçirilir, inananlar için bir nevi ruhani bir temizlenme ve yenilenme fırsatı sunar.

2024 Berat Kandili ne zaman?

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

1 Recep: 12 Ocak Cuma

1 Şaban: 11 Şubat Pazar

1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi.

2024 Berat Kandili ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Şub 2024 - 16:11 - Yaşam

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