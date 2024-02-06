2024 Berat Kandili ne zaman?

Müslümanlar için manevi anlamı büyük olan Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek. Diyanet'in kandil takvimine göre belirlenen bu gece, bağışlanma ve tövbeyle dolu bir ibadet atmosferine sahne olacak. İslam aleminde Regaib ve Miraç'ın ardından Ramazan ayına girilmeden önceki üçüncü önemli gün olan Berat Kandili, dualarla ve ibadetlerle dolu geçirilecek.
24 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELMEKTE
Berat Kandili, İslam dünyasında son derece önemli bir gecedir. Arınma, bağışlanma ve tövbe gibi kavramlarla ilişkilendirilen bu özel gece, Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanır. 2024 yılında, Müslümanlar için bu manevi öneme sahip gecenin tarihi 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmekte.
Diyanet'in kandil takvimine göre belirlenen bugünde, inananlar ibadetlerini yoğunlaştırarak dualar ederler ve manevi anlamda arınma sürecine girerler. Regaib ve Miraç gecelerinin ardından gelir ve Ramazan ayına girilmeden önceki son kandil olarak kabul edilir. Berat Kandili, dualarla, tövbelerle ve ibadetlerle dolu geçirilir, inananlar için bir nevi ruhani bir temizlenme ve yenilenme fırsatı sunar.
ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
1 Recep: 12 Ocak Cuma
1 Şaban: 11 Şubat Pazar
1 Ramazan: 11 Mart Pazartesi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.