Felaketin yıl dönümünde meslektaşlarını andılar

“Asrın felaketi”nin yıl dönümü dolayısıyla Malatya Barosu da bir basın açıklaması yaptı. Malatya Barosu Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Divan Üyesi Gökhan Bozkurt, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Elazığ Baro Başkanı Melih Efe, Malatya Barosu eski Başkanı Enver Han ve çok sayıda avukat katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü Malatya Baro Başkanı Onur Demez aldı. Aradan geçen bir yıldan sonra depremde şehit olanlar için bir araya geldiklerini dile getiren Demez, aradan bir yıl geçmesine rağmen acıların hala geçmediğini söyledi.

Demez

, “Hepimiz 6 Şubat’ta bugün uykudan kimimiz uyandık, kimimiz uyanamadık. Hatıralarımızı, yakınlarımızı bırakarak bir yılı geçirmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan, hala tedavi gören vatandaşlarımıza Allah’tan şifalar diliyorum”

dedi.

“FARKLI BİR HAYATI YAŞIYORUZ”

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından söz alan Türkiye Barolar Birliği Divan Üyesi Gökhan Bozkurt ise,

“Tam bir yıl önce bu saatlerde evlerimizde, yataklarımızda; sevdiklerimizin yanımızda, yan odamızda olduğunu bilmenin huzuruyla uyuyorduk. Saat 04.17’de o hiç bitmeyen 65 saniye yaşandı. 65 saniye içerisinde sevdiklerimizi, ailelerimizi, komşularımızı kaybettik. Evlerimizi, iş yerlerimizi kaybettik. Sokaklarında büyüdüğümüz şehirlerimizi, hatıralarımızı kaybettik. Resmî kayıtlara Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak geçen depremin merkez üssü, kalplerimizdir. Zamanla kapanacağı söylenen yaralarımız ilk günkü gibi derin ve açık; acılarımız ilk günkü gibi taze. 6 Şubat’ta yalnızca fay hattı kırılmadı, âdeta zamanda bir kırılma yaşandı ve artık her birimiz başka, farklı bir hayatı yaşıyoruz”

şeklinde konuştu.

“KAYBETTİĞİMİZ CANLARIMIZIN HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”

“Yaşananların dehşetini anlatmak için sayıların büyüklüğüne sığınmak istemiyoruz” diyen Bozkurt,

“Resmî açıklamalara göre aralarında 122 meslektaşımızın da olduğu 50 binin üzerinde yurttaşımız hayatını kaybetti, 100 binin üzerinde yaralımız var demek istemiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin istatiklerini tutmak değil, isimlerini ve hatıralarını yaşatmak istiyoruz. İnsanlarımız şehirlerinde tekrar insan onuruna yaraşır yaşam standartlarına kavuşsun istiyoruz. Sorumluların tamamı yargı önünde hesap versin, bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Yakınları aradan geçen bir seneye rağmen bulunamayan ailelerin sesi duyulsun, en azından bir mezar yerine sahip olsunlar istiyoruz. Kaybedilen uzuvların, bir ömür boyu taşınacak yaraların üzerinin ortalamaya yuvarlanmış bir sayıyla kapatılmasını istemiyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. İnsanın en büyük eksikliklerinden birinin; hafızasının yetersizliği, unutkanlığı olduğu söylenir. 6 Şubat’tan beri belki çok eksildik ama en büyük eksikliğimiz olan unutkanlıkla malûl olmadık”

söyleminde bulundu.

“YAŞADIĞIMIZ ÇARESİZLİĞİ UNUTMADIK”

Depremlerde hayatını kaybeden 3 Malatyalı avukatı unutmadıklarını kaydeden Bozkurt,

“Sevdiklerimizin sesleri, çığlıkları yıkıntıların arasından yükselirken enkazların başında yaşadığımız çaresizliği unutmadık. Arama kurtarma çalışmalarında, yardım malzemelerinin ulaştırılmasında yaşananları unutmadık. Ama dayanışmayı da unutmadık. Enkazları, tırnaklarıyla kazımak için koşup gelenleri; dişinden tırnağından artırdığını paylaşanları unutmadık. Kendileri ve aileleri de deprem felaketinden etkilenmişken meslektaşlarının ve yurttaşların yaralarını sarmaya koşan Barolarımızı, tüm kaynakları ve kapasiteleriyle varlıklarını hep hissettiren 81 ilimizin baro başkanlarını, yöneticilerimizi, meslektaşlarımızı, Baro emekçilerimizi unutmadık”

dedi.

“İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMEDEN ENKAZLARIN TAVSİYESİNİ İSTİYORUZ”

Tanzimi mümkün olan zararların giderilmesini talep eden Bozkurt,

“Şimdi, depremin birinci yıl dönümünde, yaşanan acıları en derinden hissederken, bu acıların bir nebze olsun giderilebilmesi ve tekrar yaşanmaması için; deprem yargılamalarında tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını ve en ağır yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Yakınlarını hala bulamayan ailelerin sesi duyulsun istiyoruz. Enkazların insan sağlığına zarar verilmeden, atıklarının çevreye ve doğaya zarar verilmeden tasfiyesini istiyoruz. Yeniden inşa edilecek şehirlerimizin, hatıralarımıza saygı duyularak, tarihî ve kültürel dokuya uyularak kurulmasını istiyoruz. Bütün bunlar yapılırken yurttaşların, baroların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı büyük bir demokratik katılım imkânı sağlanmasını istiyoruz. Yapılacak konutların bir rant dağıtımı mekanizmasına kurban edilmemesini, faaliyetlerin, barınma hakkını esas alan bir yaklaşımla gerçekleştirilmesini istiyoruz. Deprem felaketinden etkilenen yurttaşların mağduriyetleri daha fazla artırılmadan, tazmini mümkün olan tüm zararlarının giderilmesini istiyoruz”

şeklinde konuştu.