Aluçlu’dan “Şehir efsanesi”ne cevap 6 Şubat’ta deprem olması bilime aykırı

Geçtiğimiz yıl bugün hem 7.7 hem de 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldık, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya bu 2 felaketin ardından yerle bir olurken, depremin yıl dönümünde yine bir deprem olur düşüncesine kapılan vatandaşlar korkularına hakim olamazken, BUSABAH Medya’ya konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat’ta kötü anıların tekrar canlanacağını belirten Aluçlu, bu tarihte 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

“BU BİLİME AYKIRI”

6 Şubat’ta deprem olma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkat çeken Aluçlu,

“Deprem olan illerde maalesef ekonomi çöktü. Bunlar hafızamızda bizim psikolojimizi bozacak olaylardı. Ortalıkta şehir efsanesi olarak ‘6 Şubat'ta tekrar deprem olma ihtimali var’ gibi bir şehir efsanesi ortalıkta dolaşıyor. Bu algı yanlış. Bunu düzeltmek gerekiyor. Bu tarihte depremin denk gelmesi çok çok zayıf bir ihtimal. Bu ihtimal belki binde 0.001’e kadar denk gelecek bir olgu olarak karşımıza çıkabilir. Ama öyle bir şey yok. Yani ‘geçen yıl 6 Şubat'ta deprem oldu, bu yılda 6 Şubat'ta deprem olacak’ diye bir düşünce yanlış bir düşünce. Bu bilime aykırı. Ama olmaz mı, çok minimum bir şekilde olma ihtimali var. Çünkü bölge sürekli hareket halinde. Bu bölgede her an deprem olma ihtimali var. Ama 6 Şubat'ta olacak ifadesi doğru bir ifade değil”

ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN HASARSIZ BİNALARA GEÇMELERİ GEREKİYOR

“Buradan halkımıza şunu ifade edebiliriz: Bizi bekleyen 3 büyük deprem var” diyen Aluçlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar tabii ki önemli depremler. Hasarlı binalarımızda oturan vatandaşlarımız varsa, bu binalardan mutlaka tahliye edilmeleri gerekiyor. Ya da kendi çabalarıyla bir şekilde hasarsız binalara geçmeleri gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Palu ve Bingöl arasında kırılmamış bir noktamız var. Burası bir gün kırılacak. Yani burada 7 civarında deprem bekliyoruz. Ama Malatya'ya biraz uzak olmasından kaynaklı olarak, bu deprem bizi daha az etkileyecek. Ama bu deprem bizim binalarımızın hasar miktarını çok önemli oranda değiştirecek bu deprem. Erzincan'la Bingöl arasında kırılmamış bir bölge var. Burası da kırılacak. Burası da Malatya'ya biraz uzak ama bu deprem de yine binalarımızın hasar miktarını değiştirme potansiyeline sahip deprem. Şimdi gelelim Malatya'yı daha çok etkileyecek olan Malatya fayına. Malatya fayı Sürgü'den başlıyor, Kemaliye'ye kadar uzanan bölgenin ismi Malatya fayı. Buradan sonra Ovacık fayıyla birleşiyor ve toplamda 220 kilometre uzunluğunda bir faydan bahsediyoruz. Eğer tek seferde kırılırsa 7 ila 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. İki seferde kırılması durumu 6,5 ila 7 arası deprem bekleniyor.”

“BİNALARIMIZI DÖNÜŞTÜRMEK DURUMUNDAYIZ”

Malatya’nın tekrar bir afet yaşamaması için tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Aluçlu,

“Şimdi bu tehlikeler devam ederken vatandaşlarımızın olsun, kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerimizin, belediye dediğimiz idarelerin birçok tedbiri hızlı bir şekilde alması gerekiyor. Yani bu depremler olmadan önce 6 Şubat depreminin etkisiyle beraber bunları düşünerek, halkımızı bir an önce sağlıklı yapılara kavuşturmak durumundayız. Olası muhtemel bu 3 deprem de Malatya'yı etkileyeceği için Malatya’nın tekrar bir afet yaşamaması için tedbirleri hızlandırmamız gerekiyor. Yapılan sağlam binaları daha hızlı bir şekilde bu 3 depreme yakalanmadan önce harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani binalarımızı dönüştürmek durumundayız ki vatandaşlarımız bu 3 depremden zarar görmesin”

şeklinde konuştu.

“BETON BAZEN C30 OLARAK GÖNDERİLMİYOR”

TOKİ’nin yaptığı konutların beton mukavemet değerini de dile getiren Aluçlu, şunları kaydetti:

“Şu anda C30 beton kullanılıyor. C30 normalde bizim inşatlarda kullanabileceğimiz bir sınıf beton. Fakat betonun imal edildiği santrallerde C30 olarak gönderilen beton bazen C30 olarak gönderilmiyor. Yerine geldiğinde bazı noktalarda işçilikten kaynaklanan sıkıştırma dediğimiz vibratör kullanılmadığı için beton kalitesi yine zarar görüyor. Beton imalat aşamasındayken ekstra su kattığınız zaman betona, yani imalat aşamasında bazen su katıldığı ifade ediliyor, bunları zaten biliyoruz, o zaman mukavemet C30’dan C15’e düşüyor. Artı beton döküldükten sonraki bakım dediğimiz kürü de yapılmazsa betonun kalitesi düşüyor. TOKİ binalarının bu şekilde yapıldığını söyleyemeyiz. Ben özel sektördeki yapılan hatalardan bahsettim. TOKİ'de kontrol mekanizması daha iyi çalıştığı için C otuz betonu döktüysek, belki o betona yaptığımız kötülüklerden kaynaklı olarak C20’ye kadar zarar verebiliriz. Ama beton C30’ken bakımını, yerine yerleştirmesini iyi yaparsak C30 betonunun ilerideki mukavemet değeri 10 yıl yükselerek devam ediyor. Orada bir parabolümüz var bizim. Betonu döktüğümüz günden sonra parabolün yukarıya doğru etmesi söz konusu. Ama beton kalitesi yerinde uygulanan hatalardan kaynaklı bir problem varsa o parabolümüz bizim yüzde 90 seviyesinden aşağıya doğru yıllar içerisinde yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor.”

“YANLIŞ YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM”

Aluçlu, Emlak Konut’un bazı yerlerde yerinde dönüşümü yapacağını belirterek,

“Biz yerinde dönüşümü müteahhitler eliyle yapacağız. Yerinde dönüşü müteahhitler eliyle yapmaya çalışırken, yine aynı hataların olmaması adına kontrol mekanizmasının çok iyi çalıştırılması gerekiyor. Yapan firma farklı, müşavir firma farklı olacak ve bu müşavir firmayı kontrol eden bir devlet firmasının olması gerekiyor. Çevre, Şehircilik gibi kurumların da kontrol edeni de kontrol edecek şekilde kontrol mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Beton kalitesinin beton santralinden çıktıktan itibaren gerekli takibin çok iyi yapılıp, yanlış yapılmasının önüne geçilmesi lazım”

dedi.