- Yaşam

Her şeye rağmen onlar gülüyor

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6 Şubat depremleri ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilirken depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz olan çocuklar, konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep oldu.

Her şeye rağmen onlar gülüyor mask
Her şeye rağmen onlar gülüyor
Her şeye rağmen onlar gülüyor
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6 Şubat depremleri ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilirken depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz olan çocuklar, konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep oldu.

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor. Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerinde ise masumiyet ve mutluluk okunuyor.

 
 
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Şub 2024 - 15:25 Malatya- Yaşam

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