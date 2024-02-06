06 Şub 2024 - 15:25 - Yaşam

Her şeye rağmen onlar gülüyor

6 Şubat depremleri ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilirken depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz olan çocuklar, konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep oldu.