Her şeye rağmen onlar gülüyor

6 Şubat depremleri ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilirken depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz olan çocuklar, konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep oldu.
Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor. Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor. Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerinde ise masumiyet ve mutluluk okunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.