06 Şub 2024 - 13:56 - Siyaset

CHP Ankara Milletvekili Konuralp’tan MGTC’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Okan Konuralp, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü nedeni ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Kendisi de eski bir gazeteci olan Milletvekili Okan Konuralp, deprem bölgesi gazetecilerinin özel bir görev yaptıklarını, depremi yaşarken aynı zamanda olup biteni dünyaya duyurduklarından bahsetti.