CHP Ankara Milletvekili Konuralp’tan MGTC’ye ziyaret

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen şiddetli depremlerin yıl dönümünde Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Burada gazetecilerin depremde yaptıkları görevin özel bir yeri olduğundan söz etti.
“SİZ HALKIN HABER ALMA HAKKINA VESİLE OLAN KİŞİLER VE KURUMLARSINIZ”
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Okan Konuralp,
“Bu büyük acının yıl dönümünde gazeteci kökenli bir milletvekili olarak, Malatya’da olmaktan ve siz değerli meslektaşlarıma dayanışma duygumuzu ifade etmekten çok mutluyum. Ben de aynı zamanda deprem çocuğu sayılırım; bir yandan Adapazarlı bir yandan Düzceli olmam sebebiyle. Gazeteci olarak da birçok depremi izlemek durumunda kalmıştım. Örnek verecek olursak Van depreminde oradaydım. İki gazeteci arkadaşımızı da orada kaybettik. Dolayısıyla gazeteciler, özellikle bölge gazetecileri, deprem gibi ağır travmatik olayların yaşandığı bölgedeki gazetecileri hem depremin mağduru oluyorlar hem de o depremle birlikte olan acıları Türkiye’ye, dünyaya ve okurlarına ulaştırmak gibi bir sorumluluğu taşıyorlar. Bu haliyle de gazetecilik çok kutsal bir meslek. Malatya’da, Adıyaman’da, Maraş’ta, Antep’te ve Hatay’da yani depremi yaşayan tüm illerde yaşayan gazeteci arkadaşlarımız, hem kendilerinde yarattığı yaraları sarmak için mücadele ettiler, hem de o illerin fertleri olarak herkese neler yaşandığını anlatmaya çalıştılar. Yani gazeteciler çok özel bir meslek grubudur. Bize düşen de bu özel mesleği yapmaya çalışan arkadaşlarımıza, bugüne ve yarına dair ne türden dertleri, tasaları, beklentileri varsa onları mecliste, bir gazeteci meslektaşınız olarak anlatmaktır. Sizin daha iyi koşullarda, daha iyi şartlarda mesleğinizin gereklerini yerine getirmenize, elimizden geldiğince yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz. Çünkü siz halkın haber alma hakkına vesile olan kişiler ve kurumlarsınız. Ankara’da her zaman bir dostunuz, bir kapınız, bir meslektaşınız olduğunu unutmayın”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.