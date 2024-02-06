- Gündem

Bir annenin yürekleri dağlayan feryadı “Olmadı bu, sana yakışmadı”

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan apartmanın altında can veren hakim Tamer ve Nazlıcan Levent çifti, afetin 1. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, "Kalkın evimize gidelim. Tamerim kalk, adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Bir annenin yürekleri dağlayan feryadı “Olmadı bu, sana yakışmadı” mask
Bir annenin yürekleri dağlayan feryadı “Olmadı bu, sana yakışmadı”
Bir annenin yürekleri dağlayan feryadı “Olmadı bu, sana yakışmadı”
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan apartmanın altında can veren hakim Tamer ve Nazlıcan Levent çifti, afetin 1. yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, "Kalkın evimize gidelim. Tamerim kalk, adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afette, Adıyaman'da Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan 13 katlı Özkan Apartmanı da yıkılmıştı. Henüz 5 aylık evli olan Tamer ve Nazlıcan Levent çifti enkaz altına can vermişti. Malatya Şehir Mezarlığında yan yana defnedilen hakim çift, 6 Şubat'ın yıl dönümünde dualarla anıldı.

Mezarlık başına gelen Zeynep ve İdris Levent çifti, oğulları ve gelinleri için dua etti. Ziyarette duygu dolu anlar da yaşandı. Çiftin mezarının kenarına oturan ve gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep Levent, "Nazlım kınalı kuzum, kalkın evimize gidelim. Ben yıllarımı onlara verdim. Tamer'im kalk. Adını taşlara yazdım oğlum. Olmadı bu, sana yakışmadı. Adını taşlara yazdım yavrum, bu sana yakışmadı" diyerek gözyaşı döktü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tamer ve Nazlıcan Levent, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Malatya deprem, deprem, 6 Şubat, 6 şubat depremleri, malatya 6 şubat

06 Şub 2024 - 13:04 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL