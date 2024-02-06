Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Atatürk-3, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Şendem, Ötkünler, Kocabük, Kocayer, Merkez/6, Kızılcabağ, Yukarıdere, Mani, Sorkun, Bodime, Yaylacık, Merkez/9, Karataş, Merkez/5, Merkez/15 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Zeybek, Yıldırım, Barbaros, Boncuk, Yıldırım/2, Silifke, Kamaş, Okul Yolu, Ötgün, Okul Yolu/1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Bozyazı ilçesine bağlı Muhtar Mehmet Kara, Alparslan Türkeş, 1001, Bozkurt, 1021, 1002, 1005, 1006, Hilal, 1019, 1020, 1003, 1010, 1018, 1014, 1007, 1008, 1011, 1015, 1004, 1012, 1013, 1017, 1022, Şehit Ali Er, Şehit Yaşar Yıldırım, 1009, 1022/1, Emir Ali Çavuş, Gün Sazak, Şehit Cemal Türedi, 903, 913, Esentepe, 901, 907, 906, 911, 910, 912, 909, 902, Ormancı Hasan Bulut, Halil Erol, 920, Ali Kiya, 806, 810, Öğr.Mustafa Saçma, 817, 803, Yıldırım Çavuş, 805, 807, 808, 816, 812, 815, 812/1, Sanayi, Kısalı, Sıcakyurt, İlimancılar, Çirkin, Merkez, İncirbükü, Gölgeli, Kısalı/1, Kısalı/5, Çirkin/1, Çirkin/3, Derebaşı bölgesine,
Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı 106/1, 310 (Zeytinlik), 407 (Zeytinlik), 406/1, 407/1 bölgelerine,
Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı 320, 316, 316 (Yeni), 229, 322, 120, 322 (Yeni), 230 (Tepecik), 330 (Yeni) bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Güzeloluk, Türkmen, Bahçelievler, Toki, Aybala, Selvi/1, Yapısıgüzel bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez/5, Çukur, Arkıt, Merkez/26, Ohut, Fakılı, Çubuk, Karakoyak, Merkez/11 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine Balıkcılar, Aşağıköselerli bölgelerine,
Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 215, 214/1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Atatürk-3, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Karabucak 2, İnbaşı, Sıraköy Merkez, Sakızçukuru bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.