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Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek

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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından Mersin’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TOROSLAR EDAŞ Mersin'in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek mask
Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek
Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek
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Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Atatürk-3, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Şendem, Ötkünler, Kocabük, Kocayer, Merkez/6, Kızılcabağ, Yukarıdere, Mani, Sorkun, Bodime, Yaylacık, Merkez/9, Karataş, Merkez/5, Merkez/15 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Zeybek, Yıldırım, Barbaros, Boncuk, Yıldırım/2, Silifke, Kamaş, Okul Yolu, Ötgün, Okul Yolu/1 bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Bozyazı ilçesine bağlı Muhtar Mehmet Kara, Alparslan Türkeş, 1001, Bozkurt, 1021, 1002, 1005, 1006, Hilal, 1019, 1020, 1003, 1010, 1018, 1014, 1007, 1008, 1011, 1015, 1004, 1012, 1013, 1017, 1022, Şehit Ali Er, Şehit Yaşar Yıldırım, 1009, 1022/1, Emir Ali Çavuş, Gün Sazak, Şehit Cemal Türedi, 903, 913, Esentepe, 901, 907, 906, 911, 910, 912, 909, 902, Ormancı Hasan Bulut, Halil Erol, 920, Ali Kiya, 806, 810, Öğr.Mustafa Saçma, 817, 803, Yıldırım Çavuş, 805, 807, 808, 816, 812, 815, 812/1, Sanayi, Kısalı, Sıcakyurt, İlimancılar, Çirkin, Merkez, İncirbükü, Gölgeli, Kısalı/1, Kısalı/5, Çirkin/1, Çirkin/3, Derebaşı bölgesine,

Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı 106/1, 310 (Zeytinlik), 407 (Zeytinlik), 406/1, 407/1 bölgelerine,

Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı 320, 316, 316 (Yeni), 229, 322, 120, 322 (Yeni), 230 (Tepecik), 330 (Yeni) bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Güzeloluk, Türkmen, Bahçelievler, Toki, Aybala, Selvi/1, Yapısıgüzel bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez/5, Çukur, Arkıt, Merkez/26, Ohut, Fakılı, Çubuk, Karakoyak, Merkez/11 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine Balıkcılar, Aşağıköselerli bölgelerine,

Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 215, 214/1 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Atatürk-3, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Karabucak 2, İnbaşı, Sıraköy Merkez, Sakızçukuru bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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06 Şub 2024 - 12:32 Mersin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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