06 Şub 2024 - 12:32 - Gündem

Mersin dikkat 8 ilçe etkilenecek

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından Mersin’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TOROSLAR EDAŞ Mersin'in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.