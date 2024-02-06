- Gündem

Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından Adana’da ve işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TOROSLAR EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek mask
Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek
Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, Kaş, İmirler, Eğner, Yüksekören bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Kuşçalar, Kirizli, Kelerbaşı, Çataltaş, Karabacak, Başpınar Çataltaş, Apraş, Ayanlar, Aydınlar, Kuşular, Mahmutlu, Su Deposu, Yoğurtçular, Dailer, Irmak, Tossak Dibi, Atatürk Yeni, Cumhuriyet Yeni, Hasan Gündüz, Orman İşletme, Seyhan, Çopurlu, Gül, Atatürk-, Keser, Kerimeler, Girne Tepebağ, Veli Ataş, Hasan Ağalar, Henteler, Cülüklü, Irmak Yeni, Girne, Cumhuriyet-, Menteş, Durmaz, Çatallar, Altunbaşlar, Tellioğlu, Akdere, Hasan Yüksel, Bozuk Çeşme, Yoğurtoğlu, Vatandaş, Yıldız, Köseler/2, Kuzuören, Musahacılı, Dailer Merkez, Mazılık, Kayabaşı, Uzunkuyu Merkez bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı İsalar, Şehit Ziya Şahin, 26, 36, 42, Şehit Ziya Şahin/4, Dölekli, Soğukoluk, Kökez bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, İmirler, Yüksekören bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Çamlıbel, Merkez, Köseler, Onbaşılar, Yeni Oba, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Eğni, Dölekli, Sivişli, Gerdibi, Bakler, Çukurmeşe, İbrişim, Kabasakal, Kökez, Körkuyu, Yetimli, Büyük Sofulu bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Çiftlikler, Yörükler, 5201, 5203, 5204, 5208, Çiftlikler Mevkii, 5401, 5402, 5404, 5405, Sağırlar, 7501, 7502, 7503, Aydınlar, 7606, 5202, 5205, 5206, 5207, Değirmendere, Köy Civarı, 5400, 7601, 7604 bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, Kaş, İmirler, Eğner, Yüksekören bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, İmirler, Yüksekören bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Kuşçalar, Kirizli, Kelerbaşı, Çataltaş, Karabacak, Başpınar Çataltaş, Apraş, Ayanlar, Aydınlar, Kuşular, Mahmutlu, Su Deposu, Yoğurtçular, Dailer, Irmak, Tossak Dibi, Atatürk Yeni, Cumhuriyet Yeni, Hasan Gündüz, Orman İşletme, Seyhan, Çopurlu, Gül, Atatürk-, Keser, Kerimeler, Girne Tepebağ, Veli Ataş, Hasan Ağalar, Henteler, Cülüklü, Irmak Yeni, Girne, Cumhuriyet-, Menteş, Durmaz, Çatallar, Altunbaşlar, Tellioğlu, Akdere, Hasan Yüksel, Bozuk Çeşme, Yoğurtoğlu, Vatandaş, Yıldız, Köseler/2, Kuzuören, Musahacılı, Dailer Merkez, Mazılık, Kayabaşı, Uzunkuyu Merkez bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel, Merkez, Köseler, Onbaşılar, Yeni Oba, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Eğni, Dölekli, Sivişli, Gerdibi, Bakler, Çukurmeşe, İbrişim, Kabasakal, Kökez, Körkuyu, Yetimli, Büyük Sofulu bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Mezra2 Üst, Kılıçlı, Mezra, Kozan, Aydınyurdu, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,

Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Şehit Yüzbaşı Bülent Angın bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

# Toroslar Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, son dakika, Adana, adana son dakika, son dakika elektrik kesintisi

06 Şub 2024 - 12:29 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL