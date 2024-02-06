Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek

Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, Kaş, İmirler, Eğner, Yüksekören bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Kuşçalar, Kirizli, Kelerbaşı, Çataltaş, Karabacak, Başpınar Çataltaş, Apraş, Ayanlar, Aydınlar, Kuşular, Mahmutlu, Su Deposu, Yoğurtçular, Dailer, Irmak, Tossak Dibi, Atatürk Yeni, Cumhuriyet Yeni, Hasan Gündüz, Orman İşletme, Seyhan, Çopurlu, Gül, Atatürk-, Keser, Kerimeler, Girne Tepebağ, Veli Ataş, Hasan Ağalar, Henteler, Cülüklü, Irmak Yeni, Girne, Cumhuriyet-, Menteş, Durmaz, Çatallar, Altunbaşlar, Tellioğlu, Akdere, Hasan Yüksel, Bozuk Çeşme, Yoğurtoğlu, Vatandaş, Yıldız, Köseler/2, Kuzuören, Musahacılı, Dailer Merkez, Mazılık, Kayabaşı, Uzunkuyu Merkez bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı İsalar, Şehit Ziya Şahin, 26, 36, 42, Şehit Ziya Şahin/4, Dölekli, Soğukoluk, Kökez bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, İmirler, Yüksekören bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Çamlıbel, Merkez, Köseler, Onbaşılar, Yeni Oba, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Eğni, Dölekli, Sivişli, Gerdibi, Bakler, Çukurmeşe, İbrişim, Kabasakal, Kökez, Körkuyu, Yetimli, Büyük Sofulu bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Çiftlikler, Yörükler, 5201, 5203, 5204, 5208, Çiftlikler Mevkii, 5401, 5402, 5404, 5405, Sağırlar, 7501, 7502, 7503, Aydınlar, 7606, 5202, 5205, 5206, 5207, Değirmendere, Köy Civarı, 5400, 7601, 7604 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, Kaş, İmirler, Eğner, Yüksekören bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Merkez, Kahyalar, Kuşcusofulu Merkez, İncirli, Çakırlar, İmirler, Yüksekören bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Kuşçalar, Kirizli, Kelerbaşı, Çataltaş, Karabacak, Başpınar Çataltaş, Apraş, Ayanlar, Aydınlar, Kuşular, Mahmutlu, Su Deposu, Yoğurtçular, Dailer, Irmak, Tossak Dibi, Atatürk Yeni, Cumhuriyet Yeni, Hasan Gündüz, Orman İşletme, Seyhan, Çopurlu, Gül, Atatürk-, Keser, Kerimeler, Girne Tepebağ, Veli Ataş, Hasan Ağalar, Henteler, Cülüklü, Irmak Yeni, Girne, Cumhuriyet-, Menteş, Durmaz, Çatallar, Altunbaşlar, Tellioğlu, Akdere, Hasan Yüksel, Bozuk Çeşme, Yoğurtoğlu, Vatandaş, Yıldız, Köseler/2, Kuzuören, Musahacılı, Dailer Merkez, Mazılık, Kayabaşı, Uzunkuyu Merkez bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel, Merkez, Köseler, Onbaşılar, Yeni Oba, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Eğni, Dölekli, Sivişli, Gerdibi, Bakler, Çukurmeşe, İbrişim, Kabasakal, Kökez, Körkuyu, Yetimli, Büyük Sofulu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Mezra2 Üst, Kılıçlı, Mezra, Kozan, Aydınyurdu, Mustafalar, Ustahasanlar bölgelerine,
Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Şehit Yüzbaşı Bülent Angın bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.