06 Şub 2024 - 12:29 - Gündem

Adanalılar bu habere dikkat Saatler sürecek

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (TOROSLAR EDAŞ) tarafından Adana’da ve işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TOROSLAR EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.