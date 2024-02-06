Son Dakika Polis noktasına hain saldırı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneyekaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.
Bakan Yerlikaya, Çağlayan Adliyesine saldırıda bulunan 2 kişinin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan 1’i kadın 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi yaralandı.
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.