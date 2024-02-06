06 Şub 2024 - 12:19- Gündem G:

Son Dakika Polis noktasına hain saldırı

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son Dakika Polis noktasına hain saldırı mask
Son Dakika Polis noktasına hain saldırı
Son Dakika Polis noktasına hain saldırı
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneyekaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

Bakan Yerlikaya, Çağlayan Adliyesine saldırıda bulunan 2 kişinin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine saldırı girişiminde bulunan 1’i kadın 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Şub 2024 - 12:19 İstanbul- Gündem

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