Batman ve Siirt’te elektrik kesintisi saatler sürecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

BATMAN:

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli) bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Kapaklı, Yazyurdu bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Beşevler, Aydınlıkevler, Güneykent, Seyitler, Çamlıca, Gültepe, Bayındır, Petrol, Şafak, Cumhuriyet, Karşıyaka, Petrolkent, Bayındır, Korik, Akça bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

SİİRT:

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamalara göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Çukurköy, Taşdibek, Üçoyuk, Çatköy bölgelerine,

Yarın 14.30-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kanikarvana bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak, Okçular bölgelerine,

Yarın 14.30-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kanikarvana bölgesine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Çay, Tütenocak, Gümüşkaş, Meşelik, Çay, Şeyhosman, Atatürk, Çukurtaş, Eğridere, Çelikli, Dedebakırı, Aşağı Tütenocak, Ardıçdalı, Sarısalkım bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.