Şanlıurfa dikkat 11 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı, Erdemler, Yusufbey, Deniz, Çakırlar, Boybeyi, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Yediyol, Dorumali, Geçittepe, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Seyrantepe, Kepezli, Tuzluca, Akdiken, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Özlüce, Batıkonacık bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik bağlı Özveren, Bağlarbaşı, Çiftlik, Ayran, Aşağı Habip, Saha bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Saluc, Kepirce, Arıkök, Konuksever bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Eyyüp Nebi, Yenice, Hayati Harrani, Ruha, Süleymanşah, Hayati Harrani, Süleymanşah, Ovabeyli, Aşağıhemedan, Dilimli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Sağlık, Başören, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, Anaz, Güzelköy, Köseköy, İncirli, Taşlıca, Keremli, Yenisu, Mutluca, Uzunköy, Yazılıkavak, Bakımlı, Emirler, Mamuca, Akdoğan, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Güçlü, İmam Bakır, Paşabağı, İmam Bakır, Kösecik bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Avlak, Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bağlar, Yeni, Yuvacalı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Sarıkaya, Yolyazı, Sarıdam, Aşağıkaracaören, Kıvançlı, Oyuktaş, Nohut, Turna, Canpolat, Gözeli, Yukarıdilimli, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Ertem, Büyüktepe, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Güvercin, Onar, Dağbaşı, Karpuzcu, Gerçek, Yoğunca, Ayvanat, Şirinkuyu, Yenişehir, Şair İbrahim Rafet, Camikebir, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hayriye, Şair İbrahim Rafet, Abdalağa, Haliliye, Kale, Ayvanat, Güney, Abdalağa, Şekerli, Oyman, Yücelen, Çepni, Uzunpınar, Yoğurtçu, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kızılhüyük, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Aşağıoylum, Çengelli, Göleç, Eskice, Küçükköprü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Yolbilen, Büyükmutlu, Ulaklı, Sözeri, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Gömülü, Yukarıkarataş, Kınalıtepe, Evcimen, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu, Işıldar, Kurtulmuş, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.