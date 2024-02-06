Dikkat! Mardin’de 8 Şırnak’ta 4 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

MARDİN:

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Hamzabey, Cumhuriyet, Yenişehir, 13 Mart, Nur, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Bahçebaşı bölgesine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Derik ilçesine Bağlı Meşeli, Bahçelievler bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Fırat, Çetinkaya, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Beşik, Çetinkaya, Ersoylu, Mezopotamya, Koçhisar, Mevlana, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Cantaşı, Büyükboğaziye, Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Çatalca, Tosunlu, Taşlıca, Beşik, Küçükboğaziye, Çetinkaya bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz, Gündoğan, Demirölçek, Engin, Karaalani, Poyraz, Kayalar, Gündoğan, Karşıyaka, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Arıköy, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak, Ulutaş, Yağmur, Evciler bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Ulucami, Bağlar, Mercimekli, Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağiçi, Üçyol, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Şenköy bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Fırat, Abdulkadirpaşa, Doğanlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Alıçlı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

ŞIRNAK:

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Taşdelen, Ortasu, Gülyazı, Ortabağ bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), İsmet Paşa, Yoğurtçular, Güneyçam, Yeşilyurt, Gündoğdu, Toptepe Bölgelerine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Korucu, Ocaklı, Köyceğiz, Pınarbaşı, Özen, Gedik, Alakamış, Okçu, Tepeköy, Ortaca, Üçok, Yukarı Yavşan, Ulak, Uğrak, Açma, Varımlı, Oymak, Köşklü, Doğancık, Yavşan, Çayırlı, Yüksekköy, Yağmurca, Tekeköy, Duruköy, Ortaköy, Yolaçan, Şeker, Turgut Özal, Aşağı Bölgelerine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cizre OSB Bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.