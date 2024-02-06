Depremin ardından kolları sıvadı Malatya’nın tek kadın kebap ustası oldu

6 Şubat depremlerinde Malatya’da 15 bin esnaf doğrudan etkilendi. Kent merkezinden sonra en büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde Emir Hüseyin Tanık’ın lokantası da yıkıldı. Ekmek teknesinin yanı sıra evi de yerle bir olan Emir Hüseyin Tanık, hayat mücadelesine eşiyle birlikte tutundu. Kolları sıvayan kentin tek kadın kebap ustası Zeynep Tanık, Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen Doğanşehir Çarşısı’ndaki konteyner de hizmet veriyor. 2 çocuk sahibi çift, depremin izlerini çalışarak bir nebze olsun azaltmaya çalışıyor.

“İNŞALLAH O GÜNLERİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ”

Ekmek mücadelesi verdiklerini söyleyen Zeynep Tanık,

“Dükkânımız vardı ağır hasarlıydı, yıkıldı. Yaklaşık 2 ay burada yoktuk, depremin 3’üncü günü annemin yanına Adıyaman’a gittik. Şu anda konteynerde kalıyoruz, karı-koca sırt sırta verip beraber çalışıyoruz. Kötü günler inşallah geride kalır inşallah o günleri bir daha yaşamayız. Deprem olduktan sonra eşimle birlikte çalışmaya başladım. Ondan önce eşim tek çalışıyordu, depremden sonra ben geldim. Kebap yapıyorum tavuk pişiriyorum. 2 çocuğum var çocuklarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çalışmak çok güzel bir şey, kadınlarımıza iş imkânları sunsunlar”

dedi.

“BURADA HAYAT MÜCADELESİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Çalışarak depremin acı izlerini unutmaya çalıştığını söyleyen Zeynep Tanık,

“Evde oturduğun zaman aklına geliyor, çalıştığım zaman kafanı dağıtıyorsun. İnşallah geleceğimiz çok güzel olur, kötü günler hep geride kalır. Malatya’da tek kadın kebapçı ben varım. Eşinin desteğiyle hayata tutunduğunu belirten Emir Hüseyin Tanık, “Yaklaşık 6 yıldır bu işle uğraşıyorum depremde evimiz ve iş yerimiz yıkıldı. Burada hayat mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Eşim destek oluyor bana sağ olsun, kendi halimizde kavrulup gidiyoruz el ele verip çalışıyoruz. Aslında çok şey değişmedi, sadece yerimiz daraldı, idare etmeye çalışıyoruz. Sevdiğimiz işi devam ettiriyoruz, yapmaya çalışıyoruz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı