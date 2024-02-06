06 Şub 2024 - 11:22 - Gündem

Yıllar geçse de o korku ilk günkü gibi kalacak

Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya’da eşi ve 3 çocuğuyla yıkılan binanın altında kalan Bedriye Coşkun, yaşadığı travmaları unutamıyor. Coşkun, “Bir yıl oldu ama hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor, her gece yatarken acaba yine mi deprem olacak yine mi enkazda kalacağım travmasıyla yaşıyoruz” dedi.