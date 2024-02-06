06 Şub 2024 - 11:13- Gündem

6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem

Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre saat 10.58’de Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölge halkı tarafından da hissedilirken, AFAD meydana gelen depremin yerin 6.86 kilometre altında gerçekleştiği bilgisini verdi.