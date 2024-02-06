6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem

Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre saat 10.58’de Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölge halkı tarafından da hissedilirken, AFAD meydana gelen depremin yerin 6.86 kilometre altında gerçekleştiği bilgisini verdi.
6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölge halkı tarafından küçük çaplı olarak hissedildi. Meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar, sarsıntının 6 Şubat’ı hatırlattığını bildirdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.