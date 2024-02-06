06 Şub 2024 - 11:13- Gündem G:

6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre saat 10.58’de Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölge halkı tarafından da hissedilirken, AFAD meydana gelen depremin yerin 6.86 kilometre altında gerçekleştiği bilgisini verdi.

6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem mask
6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya’da deprem
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre saat 10.58’de Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölge halkı tarafından da hissedilirken, AFAD meydana gelen depremin yerin 6.86 kilometre altında gerçekleştiği bilgisini verdi.

6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde Malatya Yeşilyurt’ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.86 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölge halkı tarafından küçük çaplı olarak hissedildi. Meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar, sarsıntının 6 Şubat’ı hatırlattığını bildirdi.
# malatya, malatya haber, Malatya deprem, son dakika, malatya son dakika, malatya da deprem mi oldu, son dakika malatya deprem, Kandilli Rasathanesi, son depremler, Yeşilyurt deprem, afad son depremler

06 Şub 2024 - 11:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL