06 Şub 2024 - 10:10- Medya G:

Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından koordinatör bakan olarak Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerini mezarlarını ziyaret etti.

Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu mask
Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu
Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitliğine giderek burada depremde vefat eden vatandaşların mezarlarını ziyaret eden Bakan Ersoy, deprem şehitlerinin yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Mezar ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde Malatya’da hayatını kaybedenlerini isimlerinin bulunduğu 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’nı da ziyaret eden Bakan Ersoy,  anıta karanfil bıraktı.

Deprem bölgesi Malatya’da bakanın bir diğer adresi ise Malatya Valiliği oldu. Burada anıt defterini imzalayan Bakan Ersoy’un bir sonraki adresi Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyareti, Kırlangıç Köyü Cem Evi ziyareti, 6 Şubat depremleri anma programı, Ankara Esnaf Çarşısı ziyareti ve Restorasyon Çalışmaları devam eden Beşkonaklar ziyareti olacak.
# Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya deprem şejitliği

06 Şub 2024 - 10:10 Malatya- Medya

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL