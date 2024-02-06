Depreme Malatya’da yakalanan Bakan Ersoy’un ilk durağı deprem şehitliği oldu

Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan deprem şehitliğine giderek burada depremde vefat eden vatandaşların mezarlarını ziyaret eden Bakan Ersoy, deprem şehitlerinin yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Mezar ziyaretlerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde Malatya’da hayatını kaybedenlerini isimlerinin bulunduğu 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı’nı da ziyaret eden Bakan Ersoy, anıta karanfil bıraktı.

Deprem bölgesi Malatya’da bakanın bir diğer adresi ise Malatya Valiliği oldu. Burada anıt defterini imzalayan Bakan Ersoy’un bir sonraki adresi Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyareti, Kırlangıç Köyü Cem Evi ziyareti, 6 Şubat depremleri anma programı, Ankara Esnaf Çarşısı ziyareti ve Restorasyon Çalışmaları devam eden Beşkonaklar ziyareti olacak.