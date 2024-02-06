Elazığ ve Bingöl için uyarı verildi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Salı Baba Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Gölpınar Mahallesi, Yenice Köyü, Ağamezrası Köyü, Demirdelen Köyü, Hamzalı Köyü, Çamardı Köyü, Kızılca Köyü, Çayırgülü Köyü Çayırlık Mezra, Çayırgülü Köyü, Yalıntaş Köyü, Yalıntaş Köyü Sarı Ceviz Mezra, Üçbudak Köyü, Yoğunağaç Köyü, Yeniköy Köyü Kengerli Mezra, Aşağıovacık Köyü, Durmuşköy Köyü, Yukarıovacık Köyü, Çayırdam Köyü, Kalecik Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Balcalı Köyü Değirmendüzü Mezra, Balcalı Köyü, Başyurt Köyü, Paşayaylası Köyü, Kavakdere Köyü Düğünlü Mezra, Akçiçek Köyü, Kulubaba Mahallesi, Ağamezrası Köyü Şahhüseyin Mezra, Akçiçek Köyü Süleyman Çiftliği Mezra, Yeniköy Köyü, Bulgurcuk Köyü, Kalkankaya Köyü, Tekardıç Köyü, Karapınar Köyü, Yoğunağaç Köyü Çukurca Mezra, Demirtepe Köyü, Bağlıağaç Köyü, Akyokuş Köyü, Yeni Mahallesi, Kuşçu Köyü, Köryusuf Köyü, Yenice Köyü Yolcatı Mezra, Bahçecik Köyü, Alayağmur Köyü, Alayağmur Köyü Cabbar Mezra, Kümbet Köyü Dokuz Veren Mezra, Maksutali Köyü, Akbulak Köyü, İsabey Köyü, Deveci Köyü, Akbulak Köyü Milahasan Mezra, Durmuşköy Köyü Uysal Mezra, Mirahmet Köyü, Mahmutlu Köyü, Mahmutlu Köyü Karabük Mezra, Akdüven Köyü, Koyunuşağı Köyü, Altınoluk Köyü, Gözerek Köyü, Ataçınar Köyü Kepur Mezra, Güleç Köyü, Akarbaşı Köyü, Akarbaşı Köyü Elif Mezra, Pamuklu Köyü Orta Mevkii, Pamuklu Köyü Gordan Mevkii, Karasakal Köyü, Kırgıl Köyü, Sağın Köyü, Kümbet Köyü, Yaşaroğlu Köyü, Subaşı Mahallesi, Gölyaylası Mahallesi, Ormancık Köyü, Bardaklı Köyü, Sağın Köyü Yemişlik Mezra, Çanakçı Köyü, Alayağmur Köyü Zilgölü Mezra, Yüzev Köyü, Cumhuriyet Köyü, Koçyiğitler Köyü Ürünlü Mezra, Sarihan Köyü, Pamuklu Köyü Pembelik Mevkii, Kulundere Köyü, Altınoluk Köyü Söğütlü Mevkii, Akkuş Köyü, Akarbaşı Köyü Koç Mezra, Akarbaşı Köyü İlbey Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Şimşirpınar Köyü, Eşmetaş Köyü, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İncesu Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.