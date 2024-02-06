Dikkat Diyarbakır’da 15 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe, Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Başarı, Kırmatepe, Karacaviran, Baykal bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit, Alipınar, Özdemir, Cemal Yılmaz, Fatihpaşa, Hasırlı, Ali Paşa, Şehitlik, Alipınar, Fatih, Körhat, Muradiye, 5 Nisan, Yunus Emre, Belenli, Yeni, Tekkaynak, Şükürlü, Beşpınar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar, Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Eski, Yeni, Akçomak, Gürses, Şükürlü, Fatih, Beşpınar, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy, Pınaroğlu, Yarımkaş, Çeltikaltı, Yıllarca, Halkapınar, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Sevindik, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Höyükdibi, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Tilver, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Höyükdibi, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Buçuktepe, Yukarı Mollaali, Halkapınar, Uzunbahçe, Boğazören, Kuyuluhöyük, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Halkapınar, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşiltepe bölogesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çukurköy, Kuyular bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Mutluca, Hürriyet bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Seyrantepe Sanayi, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Diclekent, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Şeyh Şerafettin, Eyüpler, Çakmaklı, Çaytepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Başbuğ, Kayahan, Yayık bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Duru bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Heybelikonak, Doluçanak, Kasımlı, Kutlualan, Çobantepe, Gökçetevek, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Karayiğit bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Şehitlik, Üçkuyu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Cumhuriyet, Dönümlü, Gürdoğan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.