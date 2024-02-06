- Sağlık

6 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI

24 SAAT AÇIK

CERRAHPAŞA ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI )

24 SAAT AÇIK

NEZİH ECZANESİ - BATTALGAZİ

SITMAPINARI, GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YARDIMCI ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÖZALPER MAHALLESİ, .ALSANCAK CADDESİ, NO :3/A, (MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI ÜST GEÇİT ALTI)

24 SAAT AÇIK

BEYZA NUR ECZANESİ - YEŞİLYURT

FAHRİ KAYAHAN, ÇARŞI MARKET DÖNÜŞÜ, İKİZKULE TOTAL BENZİNLİK ÇAPRAZI

24 SAAT AÇIK”

 
 

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06 Şub 2024 - 09:52 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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