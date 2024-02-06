6 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
6 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI
24 SAAT AÇIK
CERRAHPAŞA ECZANESİ - BATTALGAZİ
FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI (ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI )
24 SAAT AÇIK
NEZİH ECZANESİ - BATTALGAZİ
SITMAPINARI, GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YARDIMCI ECZANESİ - YEŞİLYURT
ÖZALPER MAHALLESİ, .ALSANCAK CADDESİ, NO :3/A, (MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI ÜST GEÇİT ALTI)
24 SAAT AÇIK
BEYZA NUR ECZANESİ - YEŞİLYURT
FAHRİ KAYAHAN, ÇARŞI MARKET DÖNÜŞÜ, İKİZKULE TOTAL BENZİNLİK ÇAPRAZI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.