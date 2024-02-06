06 Şub 2024 - 09:37- Gündem G:

6 Şubat’ta Malatyalıları bakın nasıl bir hava bekliyor

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildi.

6 Şubat’ta Malatyalıları bakın nasıl bir hava bekliyor mask
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Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece”

 

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06 Şub 2024 - 09:37 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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