6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan Trend Garden Residence ve HakimBey Apartmanı önünde bir anma programı düzenlenerek, karanfil bırakıldı.

Toplantıya Vali Yazıcı dışında 2. Ordu Komutanı Metin Tokel, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Karaölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Müyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaymakamlar, İl Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Vali Esin Yazıcı ve beraberindekiler 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Residence önüne karanfil bırakıp, dualar ettikten sonra 78 kişinin yaşamını yetirdiği Hakibey Apartmanın bulunduğu alana geldiler. Apartmanın bulunduğu alanda “Adalet 6 Şubat Hakimbey 4.17” yazısı gözelere çarparken, burada vefat edenler için dua edilip, karanfil bırakıldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu anda 6 Şubat’ın yıl dönümünde olduklarını belirterek, en fazla kaybın olduğu Hakimbey Apartmanı’nın bulunduğu alanda olduklarını söyledi.

“O ANI TEKRAR YAŞAMIŞ, TEKRAR HATIRLAMIŞ OLDUK”

Hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Yazıcı, şunları kaydetti:

“Karanfil bıraktık. Rahmetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz. Malatya’mız büyük bir afete maruz kaldı. Ve afetin yıl dönümündeyiz. Ama bir yandan da yaşam devam ediyor. Saat 04.17’de Kriz Merkezi’ndeydik. O anı tekrar yaşamış, tekrar hatırlamış olduk. Hayat devam ederken Malatya’mızı, Malatyalı hemşehrilerimizi bugünkü koşullarını da iyileştirerek, geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. 6 bin civarında konutumuz tamamlandı. Kuralarımız çekilmek üzere. Konteyner kentlerde yaşayan 117 bin vatandaşımız ve kendi imkanlarıyla yaşamını devam ettiren vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir nebze olsun yükseltmek adına hep birlikte gayret içerisindeyiz. Devletimiz, milletimiz, hükümetimiz güçlü. Allah beterinden korusun. Bu tür afetler bir daha olmasın niyazında bulunuyoruz. Malatya’mız eskisinden daha iyi, daha güzel olacak, buna inanıyoruz. Yaşadığımız kayıplar için tekrar baş sağlığı dilerken, Malatyalı hemşehrilemerime geçmiş olsun dileklerimi sunarken hayattan ve gelecekten umutlarını kaybetmemelerini, yaşam devam ederken gelecekte daha güzel, daha iyi olacağını, eskisinden daha güzel bir Malatya’mızı imar etmek için gayret ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize büyük geçmiş olsun.”