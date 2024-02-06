İl koordinasyon toplantısı 4.17'de toplandı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı büyük depremlerin yıl dönümünde bugün saat 04.17'de Malatya afet il koordinasyonu Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından toplandı.
Toplantıya Vali Yazıcı dışında 2. Ordu Komutanı Metin Tokel, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Karaölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Müyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaymakamlar, İl Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.