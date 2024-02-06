06 Şub 2024 - 07:31- Gündem G:

İl koordinasyon toplantısı 4.17'de toplandı

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bugün saat 04.17'de Malatya afet il koordinasyonu Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından toplandı.

İl koordinasyon toplantısı 4.17'de toplandı mask
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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı büyük depremlerin yıl dönümünde bugün saat 04.17'de Malatya afet il koordinasyonu Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından toplandı.

Toplantıya Vali Yazıcı dışında 2. Ordu Komutanı Metin Tokel, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Karaölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Müyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kaymakamlar, İl Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
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06 Şub 2024 - 07:31 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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