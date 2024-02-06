Unutursak kayboluruz 04.17

Tarihler bundan tam bir yıl önce bugünü gösterdiğinde 53 bin 537 kişi annesiyle, babasıyla, eşiyle veya çocuklarıyla herhangi bir gün geçiriyordu. O günün sabahı için hepsinin bir hayali, amacı vardı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde ise yaşamayanın asla ve katiyen anlayamayacağı bir felaket yaşandı. Hatta küçük kıyamet! 53 bin 537 kişinin kimisi o an, kimisi birkaç saat sonra, kimisi enkaz altında günlerce kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Şimdi kimileri “O günü hatırlatıp durmayın” diyor. O kıyameti unutursak, sevdiklerimizi, anılarımızı, yarım kalmış hayallerimizi, 11 ilimizi, her karışı hatıralarla dolu Malatya’mızı, 53 bin 537 kişinin ismini unuturuz; yani aslında unutursak kayboluruz!



11 şehri derinden etkileyen, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’yı ise deyim yerindeyse yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geldi. O acı günün ardında, asla unutulmayacak sancılar hatıralarda yaşıyor.



6 ŞUBAT GECESİ SAATLER 04.17'Yİ GÖSTERDİĞİNDE…

6 Şubat gecesi saatler 04.17'yi gösterdiğinde zaman durdu ama o sarsıntı durmadı. O saatlerde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, büyüklüğü 7.7 olan büyük bir deprem meydana geldi. Aynı günün sabahında, saat 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya depremde ciddi derecede sarsıntı yaşadı. Bazı şehirlerde sağlam bina neredeyse kalmadı. Bahsi geçen yerler afet bölgesi ilan edildi ve aynı illerde OHAL kararı alındı. Elazığ ise bu 10 şehire sonradan eklendi ve yine 6 il çok sonra afet bölgesi ilan edildi.

MALATYA’DA 1237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne dört gün kala depremde ölenlerin sayısının güncel halini paylaşmıştı. Yerlikaya, depremlerde 53 bin 537 kişinin öldüğünü açıkladı. Depremlerin yerle bir ettiği Malatya’da ise 1237 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 444 kişi yaralandı.



BİN 381 DEPREM ŞEHİDİNİN İSMİ ANITTA YAŞATILIYOR

Bu bağlamda Malatya Şehir Mezarlığı’nda bunan 6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı her görenin gözlerini yaşartıyor. Büyükşehir Mezarlıklar Dairesi Başkanı Osman Gönültaş, çevre illerde hayatını kaybeden ve Şehir Mezarlığına defin edilen 133 kişi ile birlikte toplamda bin 381 deprem şehidinin isminin anıtta yaşatılacağını söylüyor.

MALATYA YERLE BİR OLDU

11 şehirle beraber Malatya’yı, anılarımızı, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, gezdiğimiz sokakları, hayranlıkla izlediğimiz Yeni Cami’yi, emektar Akpınar’ı, “Malatya’nın İstiklal’i” denilen İnönü Caddesi’ni, çarşının çarşı olduğu yer Kışla’yı, gençlerin tıklım tıklım doldurduğu Fuzuli’yi, rengarenk Şemsiye Sokağı’mızı, ışıl ışıl Kuyumcular Çarşısı’nı, yıllarca cefamızı çeken PTT binasını, milyonlarca kişiyi ağırlayan Öğretmenevi’ni ve aslında ne kadar kalabilmişse kalan canımızdan başka her şeyimizi alıp götüren 6 Şubat, yarın yıl dönümünü dolduracak.

28 BİN 980 BİNA YIKILDI

Öte yandan 6 Şubat’ta Malatya’da yıkılan bina sayısı 6 bin 643… Ağır hasarlı bina sayısı 35 bin 907 adet ve orta hasarlı bina sayısı 2.525 şeklinde. 2 Şubat tarihi itibariyle yıkılan bina sayısı 28 bin 980. Yargı sürecindeki bina sayısı 3 bin 492. Malatya merkezde yıkımların %98’i tamamlandı. İl geneli ise yıkımların %85,27’si tamamlandı.