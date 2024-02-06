Hatay ve Gaziantep tamam, sıra Malatya’da

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bu bağlamda Hatay ve Gaziantep’te TOKİ konutları için kura çekimleri yapıldı. Bugün ise Kahramanmaraş’ta kura çekimi yapılacak. Peki, Malatya’da kaç konutun ihalesi yapıldı, kaçının temeli atıldı ve kura çekimine hazır olan kaç tane konut var, kuralar ne zaman çekilecek?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Malatya’da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor. Bu bağlamda Hatay ve Gaziantep’te TOKİ konutları için kura çekimleri yapıldı. Peki, Malatya’da kaç konutun ihalesi yapıldı, kaçının temeli atıldı ve kura çekimine hazır olan kaç tane konut var?

5 BİN 140 KONUT KURAYA HAZIR DURUMDA

Malatya’da 14 bin 636 konutun ihalesi yapıldı. 1 adet cami ve 2 bin 164 konutun temeli de atıldı. 1026 adet konut mart ayı itibariyle tamamlanacak. Kırsal bölge ihalesi sonuçlanan konut sayısı 7 bin 542 adet. Şu an için teslim edilen 8 adet köy evi bulunuyor. 5 bin 140 konut kuraya hazır durumda.

YERİNDE DÖNÜŞÜM DETAYI

Konuya ilişkin dün bazı bilgiler veren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şunları söyledi:

“Malatyalı hemşehrilerimize konuklarını üretiyor, ticarethaneleri üretiyor, altyapılarını yapıyor ve şehrin yeniden ayağa kaldırmak adına, sahada çok büyük işler yapılıyor. TOKİ tarafından 14 bin 636 konut ihale edildi. Ve bunun 5 bin 140’I hazır, kuralar bugünlerde çekilecek ve teslimi yapacağız. Buna Doğanşehir’deki de, Yazıhan’daki de, Gelinciktepe’de ve İkizce’dekiler dahil. 7 bin 500 kırsal konut ihale edilmişti. Bunun 8’ini teslim ettik, bin civarında da mart ayında teslimatı yapmış olacağız. Hak sahipliği konusu TOKİ konutlarında veya kırsaldaysanız bir yapıp, yapıp veriyor. Ama diyelim ki 10 daireniz var, yine bir tane veriyor. Merkezde yapılan yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde yapıyor. Bunun anlamı ise Afet Kanunu’na göre bir tane alabiliyorsunuz. Yerinde dönüşümde sizin 3-5 bin metrekare bir yapınız varsa milim milime değil ama aynı büyüklükte, aynı metrekarede yapıyı devletimiz size yapacak.

2 YILA BİLE KALMAYACAK

İnşaatlar başladı ve tıpkı Afet Kanunu’nda olduğu gibi 20 yıl içerisinde ödemesi yapılacak. 313 hektar alanda 23 bin konut, 11 bin ticarethanenin yapımı netleşti. 34 bin bağımsız yapı bu kapsamda üretilmiş olacak ve şehrimiz çok kısa bir sürede ayağa kalkmış olacak. Çarşı merkezi önemsiyoruz. Çarşı merkezinde binalar yükselmeye başladığında bu bütün şehrin moralini olumlu anlamda etkileyecektir. İnşallah çarşı merkezi 2 yıla bile kalmadan, hukuki problemler çıkmazsa, çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam edecek. Firmayla yaptığımız görüşmelerde firmalar bize mayıs sonuna kadar kazık çakma işlemini bitirebileceğini ki 100 bin civarında kazık çakılacağını söyledi. Şehrin diğer yapılarında da bu olacak.”

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Öte yandan kura çekiminin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir bilgi olmamasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki hafta içerisinde Malatya’ya geleceği iddia ediliyor. Erdoğan’ın gelişiyle birlikte kura çekiminin yapılması bekleniyor. Ancak bir kesinlik yok.