Malatya’da bireysel kargo gönderisinde indirim

PTT Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki ticaret hayatının tekrar canlandırılması için deprem bölgesine gönderilen kargolarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde depremin izlerini hep beraber sileceklerini ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, bakanlığa bağlı PTT Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesi için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Uraloğlu,

“Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT Genel Müdürlüğümüz eliyle yeni bir kampanya başlatıyoruz. Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz”

ifadelerine yer verdi.

İndirim kampanyası 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 6 Mayıs 2024’e kadar sürecek. Bölge ticaretini canlandırarak deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan kampanya ile depremzedelerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ulaşmaları sağlanacak. Böylelikle maddi ve manevi kayıplar yaşayan depremzedelere destek olunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı