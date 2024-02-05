Vali Ersin Yazıcı’dan 6 Şubat mesajı

Vali Ersin Yazıcı, mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu, tarih boyunca farklı şiddetlerde meydana gelen depremlerden ve bilim insanlarının çalışmalarından biliyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, bu gerçeği bizlere bir kez daha hatırlattı ve insanlık tarihi boyunca yaşanılan en ağır doğal afetlerden birisi oldu. On bir ilimizin hasara uğradığı bu felaket, ülkemizi derinden yaralayıp, emsalsiz acılar ve kayıplar ile sonuçlanarak hafızalarda unutulmayacak izler bıraktı.

Tarihimizin en zorlu sınavlarından birinden geçtiğimiz o günlerden bugüne sahip olduğumuz hasletleri, âlicenaplığı, dayanışma ruhunu, beraberlik duygularını harekete geçirerek, devletin bütün kurumlarının ilk andan itibaren milletiyle birlikte kenetlenerek yaraların sarılması için büyük çaba göstererek bu dehşetli yıkımın altından hep birlikte kalkmaya çalıştık.

İstemesek de gelecekte de depremlerle yüzleşeceğimiz gerçeğinden hareketle; deprem olgusuyla yaşamayı öğrenmeli, olası depremleri en az hasarla ve kayıpsız atlatabileceğimiz şekilde yapılaşmayı standart haline getirmeli, toplumumuzu da deprem konusunda en üst bilinç düzeyine ulaştırmalıyız.

‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ sözünü ilke edinerek konutlarımızı ve iş yerlerimizi içinde yaşadığımız çağın getirdiği bilimsel ve teknolojik veriler doğrultusunda inşa etmeliyiz. Valiliğimizin öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızca; ilimizde bulunan tüm resmi ve özel mülkiyetlerin depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi ve güçlendirme gerektiren mevcut yapıların da en kısa sürede depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde, yıkımı yaşayan şehirlerimiz olmak üzere tüm ülkemize ve Malatya ilimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aziz milletimizin bu tür felaketleri bir daha yaşamaması temennisiyle, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, depremi maddî manevi hasarla atlatan tüm hemşehrilerimizin acısını yürekten paylaşıyorum.”

Kaynak: BÜLTEN