Rehine operasyonu: Zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter&Gamble (P&G) fabrikasında 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, İbrahim Y. adlı zanlı tarafından 7 işçi rehin alınmıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, akşam saatlerinde yapılan operasyonla 7 rehine kurtarılmış, İbrahim Y. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine E.Y, A.K. ve U.A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.K. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Rehine krizi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı