Prof. Dr. Önal’ın bu sözleri çok konuşulacak “Yapılaşmayı durdurun dedim, dinlemediler”

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Çevresinin Depremselliği Konferansı’na katıldı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne saatler kala düzenlenen konferansta Malatya deprem aktivitesine dair birçok detay konuşuldu. Konferansta depreme ve depremselliğe dair tüm detaylar konuşulurken zemin yapısı ve fay hatları hakkında önemli bilgilendirmeler yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Çevresinin Depremselliği Konferansında konuştu. Yapılan konferansta 6 Şubat depremine ve bölgenin sismik aktivitesi detaylı bir şekilde anlatıldı. Çok tartışılan Çöşnük Fayı ve Ovacık Fayı hakkında önemli bilgiler veren Önal,

“Bilime ve bilim adamlarına inanmamanın sonu felakettir”

dedi.

“BU CİVARDA YIKILAN BÜTÜN EVLER SIVILAŞMA İLE YIKILDI”

Çok tartışılan Çöşnük Fayı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları sunan Prof. Dr. Mehmet Önal, bu bölgede yıkılan bütün evlerin sıvılaşma ile yıkıldığını bildirerek,

“Ben Çöşnük Fayı’nı da birçok kez inceledim. Biz bu çalışmaları yapıp rapor oluştururken, Doğu Anadolu’da bir deprem olursa bu depremin Çöşnük Fayını harekete geçireceğini söyledik. ‘Çöşnük Fayı da aktifleşip deprem üretir ve Malatya coğrafyası zarar görür’ dedik. Bunu 2009 yılında söyledik. Daha sonra doktora öğrencim ile Malatya’da sıvılaşma ile ilgili bir çalışma yaptık. 6 Şubat depremleri olduğunda pek çok kişi ‘Sıvılaşma yok’ dedi. Bilip bilmeden bu yorumlar yapıldı. Malatya’nın yer altı suyu Beydağı’ndan doğu ile batı ya uzanan faylarla taşınıyor ve Malatya Merkezindeki suyun çok fazla olmasının nedeni budur. Bu civarda yıkılan bütün evler sıvılaşma ile yıkıldı. Projeler yapılırken bilen insanlara, araştıran insanlara danışılmıyor”

dedi.

“MALATYA’NIN GÜNEYİ EN SAĞLAM YER YAPISINA SAHİP BÖLGE”

Malatya bölgesindeki en sağlam zeminleri açıklayan Önal,

“Malatya’nın güneyi en sağlam yer yapısına sahip bölge. Burası İkizce’nin bulunduğu bölge. Bir diğer bölge ise Beydağı’nın etekleri. Buradaki kayaçlar magmatik kayaçlar ve çok sağlam özellikteler. Bunu 10 yıl önce de söyledim. Gelincik Tepe bölgesi de çok sağlam bir yapıya sahip. Belediye başkanına da söyledim ve Sivrice depreminden sonra burası yapılaşmaya açıldı. Bu bölgeler Malatya’nın en sağlam yerleri”

diyerek bilgilendirdi.

“TEK TEK KIRILSAYDI BU DEPREM BU KADAR BÜYÜK OLMAZDI”

6 Şubat depremlerinin meydana geldiği bölgede olan geçmiş depremlerden bahseden Jeoloji Mühendisi depremin bu kadar büyük olmasının da nedenlerini açıklayarak,

“1513 yılında Tarsus ve Malatya depremi var. Bu deprem 6 Şubat’ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremle aynı fayda oldu. Ben bu faya dikkat çekmiştim. Türkiye’de bu fayda büyük bir deprem meydana gelir demiştim. 1513 yılından beri enerji üretmiyordu. Diğer bir deprem 1983 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki Malatya-Çelikhan depremi; 6 Şubat depremlerinde bu fay da kırıldı. Malatya-Pütürge depremi 1905 yılında oldu ve Sivrice’de de 2020’de aynı büyüklükte bir deprem meydana geldi. Bu deprem biraz erken meydana geldi. Çünkü burada Pütürge masifi diye adlandırılan bir kayaç var. Bu kayaç çeşidi çabuk enerjisini boşaltıyor. Pütürge-Çelikhan ve Gölbaşı 6 Şubat’taki depremde aynı anda kırıldı ve çok büyük bir deprem meydana geldi. Tek tek kırılsaydı bu deprem bu kadar büyük olmazdı”

şeklinde konuştu.

“BİZ BU FAYLARIN ARASINDA YAŞIYORUZ VE SAĞLAM KONUTLAR YAPMALIYIZ”

Depremlerin gelecekte de olacağını, bunun engellenemeyeceğini açıklayan Prof. Dr. Mehmet Önal sağlam konutlar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Öncü ve artçı depremler hakkında açıklamalarda bulunan Önal,

“Öncü deprem diye bir şey var. Bu şöyle ki büyük depremden önce kendisini belli ediyor ve o bölgede yoğunlaşıyor. Büyük depreme bir adım kala bile öncü deprem olabilir. Şiro Çayı, Çelikhan, Gölbaşı, Maraş, Hatay bölgelerinin etrafında bu öncü depremler kümeleniyordu. Yedisu Fayının olduğu bölge kırılmaya devam ediyor. Biz bu fayların arasında yaşıyoruz ve sağlam konutlar yapmalıyız. Deprem olacak, hiç kaçarı yok”

dedi.

“OVACIK FAYI PASİF BİR FAYDIR”

Malatya’da bulunan ve 6 Şubat depremlerinden sonra sıkça konuşulan Ovacık Fayının pasif bir fay olduğunu belgelerle birlikte açıklayan yer bilimci sunumunda,

“Birçok meslektaşım Ovacık Fayı’na dikkat çekiyordu, büyük depremler üreteceğini söylüyordu. Ben de her zaman tersini söyledim, pasif olduğunu ısrarla söyledim. Ovacık Fayı pasif bir faydır. Bu fay yanal olarak milimetrik hareket etmektedir. Dolayısıyla Ovacık Fayı ölü bir faydır. Doğanşehir’den Yazıhan’a kadar olan segment ölü segmenttir. Çöşnük Fayı’nı çalışıp 25 verisini yayınladık. Bu fay 6 Şubat depremlerinde ve artçı depremler ile enerjisini boşalttı. Merkezden Kale’ye kadar olan 30 kilometrelik bir bölüm kırılmadı”

diyerek bildirdi.

“MALATYA’DA DA DEPREME NEDEN OLAN ÇÖŞNÜK FAYIDIR”

Depremlerin nasıl meydana gelebileceğini bildiren deprem bilimci Çöşnük Fayı’nda kırılmayan 30 kilometrelik bir bölüm bulunduğunu dile getirerek,

“Dört nedenden dolayı deprem oluyor. Nükleer deneme ile dinamit ile patlatma olursa oluyor, volkanik aktivitenin olduğu yerlerde oluyor ve faylardan dolayı oluyor. Malatya’da da depreme neden olan Çöşnük Fayı’dır. Bu fay Malatya merkeze kadar geliyor. Amerikalı meslektaşım Malatya’ya geldi ve birtakım çalışmalar yaptı. Elazığ’daki sunumunda ise; ‘6 Şubat 2023 depreminde sismik aktivite Malatya merkeze kadar geldi’ dedi. Yapılan çalışmalar bunları gösteriyor. Meslektaşım yaptığı çalışmalar sonucunda Malatya Merkeze kadar gelen bölümü gördü. Merkezden Kale’ye kadar olan 30 kilometrelik bölümün kırılmamasını ise açıkladı. Bu bölgede kuvarsit diye bir mineral var. Camın ham maddesidir bu ve çok serttir. 10 üzerinden 7 oranında sertliğe sahiptir. Meslektaşım bu bölgenin kırılmamasını kuvarsit mineral kayaçları ile açıklıyor. Enerji transferi oldu ama kırılmıyor”

açıklamalarında bulundu.

“O YAPILARIN ÇOĞUNLUĞU DEPREMDE YIKILDI”

Yaptığı çalışmaların sonucunu açıkladığını ama bu bilgilerin görülmediğinden yakınan Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Benden bir Malatya yapılaşma haritası yapmam istendi. 3 aylık bir çalışma sonrasında yaptım ve gerekli yerlere gönderdim ama bu raporum reddedildi. Yaptığım çalışmalar sonucunda ‘Malatya merkezinde yapılaşma durdurulsun. Çöşnük Fayı boyunca yapılanma yasaklansın’ dedim. Eğer bina yapılacaksa yönetmeliklere uyulması gerektiğini de söyledim. Sağlam zemini olmayan yerlere fore kazık çakılması gerektiğini bildirdim. Başka bir meslektaşıma yaptırdılar ve o Çöşnük Fayı’nı görmedi ve onun çalışması kabul edildi. Daha sonrasında Malatya ikinci derece deprem bölgesi denilerek 12-13 katlı binalar yapıldı. Ben raporumda Çöşnük Fayı’nın yapılaşmanın altına daldığını bildirdim ve o yapıların çoğunluğu depremde yıkıldı. Doğu Anadolu’da olacak bir depremin bu fayı tetikleyeceğini bildirdim ama kimse görmedi”

sözlerini aktardı.

GELECEKTE NELER OLABİLİR?

Malatya Fayı’nın pasif bir fay olduğunu söyleyen Önal Çöşnük Fayı’nda kırılmayan 30 kilometrelik bölümünde gelecekte kırılacağını, artçı depremlerin meydana geleceğini söyleyerek,

“Gelecekte deprem durumunun ne olacağına gelirsek, Malatya Merkezden Kale’ye kadar olan ve kırılmayan fay hattı kırılır. Çöşnük Fayı’nın Doğanşehir’e kadar olan kısmı kırıldı ama deprem üretmeye devam edecek, artçı depremler olmaya devam edecek ama anlattığım gibi Malatya Fayı pasif bir faydır, daha büyük deprem üretmez”

şeklinde konuştu.

NELER YAPMAK GEREKİR?

Şehirleri sağlam zeminler üzerine taşımak gerektiğini vurgulayan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, depreme hazırlık için nelerin yapılması gerektiğini açıklayarak,

“Neler yapmamız gerektiğini sorarsanız; kesinlikle deprem öncesi ve sonrasında neler yapılacağı öğrenilmeli. Bunun eğitimi Japonya’da anaokulundan başlayarak veriliyor. Çürük binalar yıkılmalı, zemini kötü olan yerler varsa bina yapılmadan önce zemin güçlendirilmeli. Malatya’da orta hasarlı binalara güçlendirme yapılıyor ama zemin aynı zemin. Zemin güçlendirilmeden bina güçlendirilse ne olacak? Güçlendirme kötü bir şekilde yapılırsa 10-15 yıl sonra yeniden zorluk çıkar. Eski depremlerden sonra güçlendirilen binalara şimdi yıkılma kararı veriliyor. Sağlamlaştırma Japonya’daki gibi yapılırsa kabul edilebilir. Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı ve yapılıyor. Bana depremden sonra sağlam zeminler soruldu ve ben bu sağlam zeminlerin listesini yapıp verdim ve buralara şimdi deprem konutları yapılıyor. Keşke 20 yıl önce yapılsaydı. Bugün birçok şehir sağlam zeminlerin olduğu yerlere taşınıyor. Şunu bir kez daha söyleyeyim; Bilime ve bilim adamlarına inanmamanın sonu felakettir”

diyerek bilgilendirdi.