21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ve polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda 21 farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, bu operasyonları sosyal medya üzerinden duyurarak, Bingöl'ü uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla ilerleyerek şehrin gündemini temizlemeye devam ettiklerini belirtti.

Vali Usta, operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını açıklayarak, halkın desteğiyle bu zararlı alışkanlığı şehirden uzaklaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. 29 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda; 18 kilo 600 gram esrar maddesi, 2 kilo 411 gram toz esrar, 11 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Vali Usta, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için gösterilen çabalara teşekkür ederken, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı