111 yaşında zatürre ile mücadele ederek sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yaşayan 111 yaşındaki Hatice Düzer, beyin kanaması, düşmeye bağlı kalça kırığı ve son olarak geçirdiği zatürre tedavisiyle sağlığına kavuşarak 111. yaşını pasta keserek kutladı.

Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te doğan ve 8 çocuğu ile 36 torunu bulunan Hatice nine, yaşamı boyunca birçok sağlık sorunuyla mücadele etti.

Hatice nine, 91 yaşında beyin kanaması geçirdiğinde yoğun bakımda tedavi gördü, ardından 105 yaşında evde düşerek kalça kemiği kırdı ancak yine sağlığına kavuştu. Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de enkaz altında kalan Düzer, yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatta kaldı. Son olarak zatürre teşhisi konulan Hatice nine, Gaziantep'teki Medical Point Hastanesi'nde tedavi gördü.

Tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattıktan sonra Hatice nine için hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler tarafından "Sağlıklı, mutlu yıllar 111" yazılı pasta kesildi. Pasta kesme töreni alkışlar eşliğinde gerçekleşirken, Hatice nine de mumları üfleyerek taburcu edildi.

Hatice Düzer'in torunu Neslihan Bakır, babaannelerinin yaşamı boyunca atlattığı zorluklara değinerek,

"Feleğin çemberinden geçtik. İnşallah nice şifalı günlerde beraber yaşarız. Böyle bir babaanne olduğu için şükrediyoruz"

dedi.

Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Hatice nineyi ilerleyen yaşına rağmen dirençli ve pozitif bir kişi olarak nitelendirdi. Zatürre tedavisine olumlu yanıt veren Hatice nine, hastaneden taburcu edilirken hastane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, hastanın yüksek direncini vurgulayarak,

"Kısa sürede hastalığı atlattı. Gayet güçlü ve pozitif bir kişilik" ifadelerini kullandı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise hastanın genel durumunun stabil olduğunu belirtti ve zatürrenin tedavi edilmediğinde hayati risk taşıyan bir hastalık olduğunu vurguladı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı