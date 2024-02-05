Malatya'da depremin yok ettiği mahallede saat halen 04.17

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin deyim yerindeyse yok ettiği Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Kurucuova Mahallesi’nde ayakta kalan derme çatma çay ocağındaki saat, halen 04.17’yi gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Malatya’yı yerle bir etti. Şehrin bazı noktaları ise deyim yerindeyse yok oldu. Onlardan biri de Doğanşehir ilçesindeki Kurucuova Mahallesi.

MAHALLENİN ÇOĞU YIKILDI

Mahallede yaklaşık 50 kişinin depremler nedeniyle hayatını kaybettiği ve sağlam yapının neredeyse kalmadığı dile getiriliyor. Kurucuovalı vatandaşlar,

“Depremde burası darmadağın oldu. Köyün yüzde 70’i, evlerimiz yıkık. Geçimimizi tütün ile sağlıyoruz. Şartlar çok zor; çünkü çadırlarda kalıyoruz, evlere giremiyoruz, artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem zaten her şeyi alt üst etti, köyü 100 yıl geriye götürdü”

diye konuşuyor.

Kurucuova Mahallesi’nde ayakta kalan derme çatma çay ocağındaki saat ise halen 04.17’yi gösteriyor. Depremin simgesi haline gelen bu fotoğraf herkes tarafından paylaşılıyor.