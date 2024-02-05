Komşularının öldüğü binanın enkazına bile basamıyorlar

Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu Yurt Mahallesi'nde bulunan Zeray Sitesi'nde, yıkılan bir bloğunun yıkılma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bu görüntülerde, binanın saniyeler içerisinde çöktüğü açıkça görülüyor. Yıkılan bloğun yanındaki ayakta kalan blokta yaşayan vatandaşlar, olayın ardından geçen bir yıl boyunca hayatını kaybeden 56 komşularının acısını hala derin bir şekilde hissediyor.

Sitenin diğer bloğunda yaşayan ve kaybettikleri komşularının anısını yaşatmak isteyen vatandaşlar, enkazın etrafını demir çitlerle çevirerek koruma altına aldı. Ancak, bazı vatandaşların enkazın üzerine araç park etmesinden rahatsız olan site sakinleri, çevreyi daha fazla korumak için çitleri kullanmaya karar verdiler.

Zeray Sitesi'nde yaşayan Şuayip Demirel, komşularının acısını taşıdıkları bir yıl boyunca enkazın etrafını korumak zorunda kaldıklarını ifade ederek,

"Buralara hatıralarımızı yaşatabilmek açısından basmaya kıyamazken, vatandaşlar enkazın üzerine araç park etmeye başladılar. Çok zorumuza gittiği için burayı telle çevirdik. Acımız çok büyük, kendi binamızda bir şey yok ama buradaki komşularımızın hepsi gitti. Bizim kadar güzel anlaşabilen bir site daha yoktu. Etrafımızdaki tüm komşular bizi kıskanırdı. Burada güzel bir komşuluk vardı ama 6 Şubat her şeyi tersine çevirdi. Yarın da 6 Şubat, Allah'tan bir mani olmazsa inşallah mevlidimiz var, hepinizi davet ediyorum. Buraya baktıkça arkadaşlarımızın mezarını görüyoruz. Üstüne bile basmıyoruz. Asla ve asla komşularımızdan hiçbiri üstüne basmıyor. Hepsi şehit, Allah rahmet eylesin"

dedi.

Yılmaz Arıoğlu adlı diğer bir site sakini de, komşularını unutamadıklarını ve her birinin ayrı bir hatırasının olduğunu belirterek,

"Allah rahmet eylesin, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Onlarla aile gibiydik. Her gün birlikteydik. Hepsinin ayrı bir hatırası var, unutamıyoruz, üzülüyoruz. 1 yılı doluyor. Onlar için Mevlid-i Şerif okutacağız. Herkes gelecek, burada acımızı paylaşacağız. Üzüntülüyüz"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı