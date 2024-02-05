Grip belirtileri gözlenenler hemen hekime başvurmalı

Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Eyibilen, grip hastalığına dikkat çekerek, ateş, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı gibi belirtileri gözlemlenen kişilerin en yakın zamanda bir hekime başvurması gerektiğini belirtti.
Grip hastalığının antibiyotiklerle tedavi edilemeyen bir virüs kaynaklı üst solunum enfeksiyonu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eyibilen, grip tedavisinde istirahat, sağlıklı beslenme ve semptomatik ilaçların kullanılmasının önemine değindi. Antiviral ilaç kullanımının da doktor tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Uzman, hastalığın şiddetinin kişiden kişiye değişebileceğini ve belirtilerin değerlendirilmesiyle tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.