Dolandırıcılıkla mücadele için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Eleşkirt ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını artırıyor.
Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere 'Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin' ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) 'Vatandaşın Yanında, Yakınında, Yardımında' broşürleri astı. Ayrıca, cadde ve sokaklarda el broşürleri dağıtılarak, vatandaşlar dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve vatandaşların korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.