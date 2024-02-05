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Dolandırıcılıkla mücadele için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Eleşkirt ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını artırıyor.

Dolandırıcılıkla mücadele için bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor mask
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Eleşkirt ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını artırıyor.

Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere 'Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin' ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) 'Vatandaşın Yanında, Yakınında, Yardımında' broşürleri astı. Ayrıca, cadde ve sokaklarda el broşürleri dağıtılarak, vatandaşlar dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve vatandaşların korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Şub 2024 - 22:03 - Gündem

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