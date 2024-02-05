Adıyaman Üniversitesi, depremde kaybedilenleri unutmadı: Fidanlarla anıldı

Adıyaman Üniversitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 186 öğrenci, 30 akademik ve idari personeli için düzenlenen anma programında bir araya geldi.

Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ve diğer yetkililer katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan yetkililer, depremde kaybedilenleri rahmet ve saygıyla anarken, hayatta kalanlarına destek olma çağrısı yaptılar.

Anma programının ardından üniversite kampus alanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Her fidana bir öğrenci veya personelin ismi verilerek, hayatını kaybedenlerin anısı yaşatılmaya çalışıldı. Fidan dikimi sırasında duygusal anlar yaşanırken, aileler de etkinlikte hazır bulundu ve duygularını paylaştılar. 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan acıları hafifletmeye yönelik bu anlamlı etkinlik, toplulukları bir araya getirerek dayanışmayı teşvik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı