Malatya’daki o saat 364 gündür 04.17’yi gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin deyim yerindeyse yerle bir ettiği Malatya’da Tren Garı’nda bulunan saat, 364 gündür 04.17’yi gösteriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin 1237 can aldığı ve büyük yıkıma uğrattığı Malatya’da TCDD Tren Gar’ında bulunan saat, 6 Şubat günü saat 04.17’de durdu ve bir daha çalıştırılmadı.

DEPREMİN SİMGESİ OLDU

Tren Gar’ında bulunan saat, 6 Şubat gününde kaldı ve tam 364 gündür bu saati gösteriyor. Depremin üzerinden 1 yıl geçerken tarihi saat, depremin ilk yaşandığı 04.17’de durdu. Bu saat, depremin unutulmaması adına Malatya’nın yeni simgesi oldu. Demiryolları çalışanları, depremi unutturmamak amacıyla saati çalıştırmadı.

GÖREN HERKES DUYGULANIYOR

Tren Garı’nda bekleyen vatandaşlar, burada çalışan personeller, trenle bu gardan geçen herkes o saati görüp Asrın Felaketi’ni hatırlıyor. Burada çalışan personeller, saatin o gece yaşanan sarsıntıda durduğunu ve kimsenin unutmaması için çalıştırılmadığını, bunu gören herkesin duygulandığını ifade ediyor.