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Heyelan gelen bölgede yol genişletme çalışmaları devam ediyor

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Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen toprak ve kaya düşmesi sonucu kapanan yol, dün akşam saatlerinde açılmıştı. Ancak, oluşan heyelan nedeniyle yolun genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

Heyelan gelen bölgede yol genişletme çalışmaları devam ediyor mask
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Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen toprak ve kaya düşmesi sonucu kapanan yol, dün akşam saatlerinde açılmıştı. Ancak, oluşan heyelan nedeniyle yolun genişletilmesi çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri, toprak ve kayaların temizlenmesi ve yolun genişletilmesi için çalışmalarına devam ederken, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis-Baykan karayolu, toprak, Kaya, Heyelan, Yol

05 Şub 2024 - 21:21 - Gündem

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