Büfe sahibinin uyumasını fırsat bilen hırsız telefon, para ve sigara çaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir büfede işletme sahibinin uyuyakalmasını fırsat bilen cesur bir hırsızın, güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, 30 bin TL değerindeki telefon, para ve sigarayı çaldığı görüldü.
Saat 05.00'te meydana gelen olayda hırsız, bisikletiyle yaklaşıp içeri girdikten sonra önce sigara kartonunu, ardından çekmeceden 2 bin lirayı çaldı. Hırsız daha sonra tekrar gelip masa üzerindeki iki cep telefonunu da alarak kayıplara karıştı. İşletmeci Mehmet Çetinkaya, yaşadığı 30 bin liralık zararı polise bildirdi ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.