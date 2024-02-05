Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 74 gözaltı

Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken, 74 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda; 12,22 gram eroin, 7,8 gram eroin, 3,57 gram metamfetamin, 3 adet bong, 7 bin 942 paket sigara, 2 bin 644 adet emtia,10 adet cep telefonu, 984 adet cep telefonu aksesuarı, 116 adet elektronik sigara, 23 kilo çay, 48 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ve 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

74 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı