Emekli öğretmen çift, 1 milyon lirayı AFAD ve TSK vakfına bağışladı

Sivas'ın Akşehir ilçesinde 26 yıllık öğretmenlik kariyerlerinin ardından emekli olan Mehmet ve Filiz Çelik çifti, emekli ikramiyeleri ve birikimleri olan 1 milyon lirayı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Sivas Valiliği binasında düzenlenen bağış programında çifte teşekkür belgesi takdim edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, çiftin duyarlı davranışlarını övgüyle karşılayarak,

"Mehmet hocamız ve Filiz hocamız devletimize yıllarca hizmet ettiler. Öğretmen olarak hizmet ettiler. Ve bu hizmetlerin karşılığı olan emeklilik ikramiyelerini ve yine yıllarca biriktirdikleri meblağı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ve AFAD'ımıza bağışladılar. Kendilerine bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum."

dedi.

Emekli öğretmen Mehmet Çelik, bağışlarını şu sözlerle açıkladı:

"Bugün değilse ne zaman? Eğer vatan olmazsa, ülke olmazsa bu çocuklarımız güvenilir bir ülkede yaşayamazsa, geleceği olmazsa benim ikramiyem bir milyon beş milyon olsa ne olur? Benim emekli maaşım bir, on kat olsa ne olur? Bunları bir yana bıraktık. Bugün değilse ne zaman dedik? Biz de varız dedik."

Emekli öğretmen Filiz Çelik ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Devletimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. 26 yıllık çalışma hayatımızın sonunda devletimiz bizi emekli ikramiyeyle ödüllendirdi. Bu süreçte olan bu felaket ve ülkemizin etrafındaki savaşları görünce bu içinde yirmi altı yıllık emek barındıran bizim için çok çok değerli olan bu ikramiyeyi devletimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, çifte teşekkür belgesi takdim ederek örnek davranışları için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı