Otomobil ile kamyonet çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir Suzuki marka otomobil ile bir kamyonet çarpıştı, olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tavşantepe Mahallesi Cezaevi yolunda gerçekleşti. Ford marka kamyonetin sürücüsü Bekir Taşyürek ile Suzuki marka otomobilin sürücüsü Aykut Al arasındaki çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi ve sürücü Aykut Al hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücü Aykut Al'ı Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili detaylı inceleme için polis ekipleri de olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasar ve yaralanma ile ilgili güvenlik birimleri tarafından detaylı rapor hazırlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı