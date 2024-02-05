Polisin uyuşturucu operasyonu: Kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. İki olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda narkotik ekipleri, Sakarya plakalı bir aracı Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 üzerinde durdurdu. Araçtaki M.A. ve H.B. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1x0,5 ebatında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Diğer bir olayda ise Yeni Mahalle'de devriye gezen narkotik ekibini fark eden S.K. isimli şüpheli kaçmaya çalıştı. Kısa süreli bir kovalamaca sonucunda yakalanan S.K.'nin üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 8x07-7x07-2,5x07 ve 07x07 ebatında kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. S.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Her iki operasyon da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik polis çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı