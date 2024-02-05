Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Adana Demirspor tarafından yapılan açıklamada, maç biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.
Mavi-lacivertli kulübün resmi açıklamasında,
"12. Adam’a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var! Şimdi hep beraber birlik olma zamanı. Yeni Adana Stadyumu’nda 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’da karşılaşacağımız Kasımpaşa maçının biletleri bugün saat 19.40’ta satışta’’
ifadeleri kullanıldı.
Maç biletlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi:
Batı tribün üst: 50 TL
Batı tribün alt: 100 TL
Kale arkaları alt: 100 TL
Kale arkaları üst: 50 TL
Maraton üst: 50 TL
Maraton alt: 100 TL
Güney balkon: 100 TL
Taraftarlardan destek beklenirken, maçın heyecanı ve atmosferi için biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.