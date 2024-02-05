05 Şub 2024 - 20:35 - Spor

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. 9 Şubat Cuma günü saat 20.00’da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Adana Demirspor tarafından yapılan açıklamada, maç biletlerinin satışa sunulduğu duyuruldu.