Son dakika Malatya’da yarın okullar tatil olacak mı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne saatler kala Hatay ve Kahramanmaraş’tan sonra Malatya’da da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

HATAY’DA TATİL

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkilerinden ciddi şekilde etkilenen Hatay'da, felaketin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verdi. Bu karar, il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kapsıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA DA TATİL OLDU

Kahramanmaraş'ta da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

MALATYA’DA 1 GÜN TATİL KARARI

Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yarın, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü olması nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen ve 11 ilde hasara neden olan şiddetli depremlerin yıl dönümü münasebetiyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Hatay ve Kahramanmaraş’ta eğitime bir gün ara verildiği duyurulurken, Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Malatya’da da 6 Şubat tarihinde eğitime ara verilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinin yıl dönümü nedeniyle Malatya Valiliğimizce alınan karar gereği ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir"

denildi.