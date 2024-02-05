Hırsızlık ve yağma suçlarından aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, "hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.K. isimli hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri, O.K.'nın Yeniköy Mahallesinde bulunduğu bilgisini aldıktan sonra operasyon düzenledi.

Baskın sırasında O.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve daha sonra jandarma karakoluna götürüldü. Gerçekleştirilen aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, suçluyla ilgili gerekli adli işlemleri başlatırken, ele geçirilen malzemeler de delil olarak dosyaya eklenerek soruşturma sürecine katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı