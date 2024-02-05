Hırsızlık ve yağma suçlarından aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, "hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.K. isimli hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri, O.K.'nın Yeniköy Mahallesinde bulunduğu bilgisini aldıktan sonra operasyon düzenledi.
Baskın sırasında O.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve daha sonra jandarma karakoluna götürüldü. Gerçekleştirilen aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Yakalanan hükümlünün işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, suçluyla ilgili gerekli adli işlemleri başlatırken, ele geçirilen malzemeler de delil olarak dosyaya eklenerek soruşturma sürecine katkı sağlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.