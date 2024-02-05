Gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında hükümlü polis yakalandı

Adana'nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, polisin titiz denetimi sonucu yakalandı.

Yakalanan hükümlü, polis ekipleri tarafından cezaevine gönderildi.

Ekiplerin 30 noktada gerçekleştirdiği denetimlerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 112 fişek ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde 3 araca modifiye işlemi uygulanırken, 19 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası verildi. Trafikten men edilen 7 araç ve 1 motosikletle ilgili tedbirler alındı.

Denetimlerde ayrıca, 9.18 gram ve bin 782 tablet uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı 1 kişi ile yağma suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Özellikle dikkat çeken olaylardan biri ise nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş ceza bulunan hükümlünün yakalanması oldu. Hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı