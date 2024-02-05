Zonguldak'ta 2013 maden faciasında yargı süreci

Zonguldak'ta 2013 yılında meydana gelen maden faciasına ilişkin davanın yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen metan gazı püskürmesinde 8 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciada, dönemin TTK yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileri arasında yer alan 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Star İnşaat Genel Müdürü Ş.S.D. ile şirket yetkililerinden E.K.'ya "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 8 yıl 4'er ay hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. A.A. hakkında ise beraat kararı verilmişti. Yeniden yargılama talebiyle dosya, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Davanın Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında, dönemin TTK yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis cezası talebiyle açılan dava ile Yargıtay tarafından bozulan diğer dosya birleştirildi.

Tutuksuz sanıklardan M.A. ile taraf avukatları ve madencilerin yakınlarının katıldığı duruşmada, sanık avukatları mahkemede bozma kararına karşı savunma yaptı. Sanıklardan E.K.'nın savunma yapması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 3 Mayıs tarihine ertelendi. Yargı sürecinin detayları, mahkeme kararları ve tarafların savunmaları merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı