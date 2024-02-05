Refüje çarparak takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslar, yaralıları hızla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Kazanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpmış ve ardından araç yan yatmıştır. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumları hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis incelemesi sonucunda kazanın kesin nedeni ve sorumlularıyla ilgili bilgiler ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmesi için polis soruşturması sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı